Cosa ci aspetta oggi, 20 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La settimana procede lenta, ma decisa. Le vacanze sono alle porte e voi non vedete davvero l’ora!

Toro – Le feste dovrebbero portare serenità, ma in famiglia il tempo è decisamente burrascoso per voi...

Gemelli – Lo spirito natalizio dà spazio alla vostra creatività. In questi giorni siete in fermento per i preparativi!

Cancro – L’amore vi rende malinconici, ma cercate di godervi appieno i momenti con amici e familiari.

Leone – Volete rimettervi in forma prima delle feste, ma il problema è la forza di volontà che ultimamente manca...

Vergine – Siete immersi nel lavoro più che mai, per cercare di rispettare tutte le scadenze. Non esagerate però!

Bilancia – L’incontro del weekend continua a ronzarvi in testa. Invece di continuare a fantasticare, perché non agite?

Scorpione – Oggi meglio lasciare andare i rancori per focalizzarsi sui sentimenti positivi e sulle persone che amate.

Sagittario – In questa giornata stressante sentirete il bisogno di salire sul primo volo e scappare. Contate fino a dieci.

Capricorno – Una persona amica vi ha fatto un torto e voi non riuscite a mandarla giù. Provate a capirne le motivazioni.

Acquario – Finalmente le vacanze si avvicinano e quest’anno potrete passarle in compagnia della persona amata.

Pesci – Luci, atmosfera e preparativi natalizi vi rendono più sognanti che mai. Tenete duro ancora per un po’!

