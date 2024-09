Cosa ci aspetta oggi, 2 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: I sogni che avete nel cassetto sono specchio delle emozioni che state vivendo. Cercate di osare di più!

Toro: Prima di esprimere un giudizio pesante, ascoltate bene quello che gli altri hanno da dire a riguardo.

Gemelli: Spesso è meglio imparare provando, invece che con la semplice teoria. Cimentarsi sul campo aiuta sempre!

Cancro: In questa giornata prendete carta e penna e scrivete qualcosa senza pensare. Chissà cosa ne verrà fuori...

Leone: Oggi chiedetevi: ha davvero senso portare rancore per delle questioni passate che ora non contano più?

Vergine: Non cercate di leggere significati nascosti nei comportamenti degli altri. Complicare le cose non serve...

Bilancia: Se vi assegnano troppi compiti, concentratevi solamente su quello che è di vostra principale competenza.

Scorpione: Godetevi hobby e passioni, anche se significa stare soli. La cosa importante è stare bene con se stessi!

Sagittario: Giornata malinconica? Rispolverate un vecchio album di foto per fare un bel viaggio nei ricordi d’infanzia.

Capricorno: Non occorre per forza fare dei discorsi impegnativi per sfruttare il tempo in compagnia. Basta molto meno!

Acquario: A volte sentite l’inutile bisogno di eccellere per poter dire di aver fatto un buon lavoro, ma non è necessario.

Pesci: Se vi sentite bloccati, ricordate che quando non si può farlo nella realtà, si può viaggiare anche con la fantasia.

