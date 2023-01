Ariete: Vi sembra che tutto proceda lentamente rispetto a voi che correte spediti verso i vostri obiettivi futuri...

Toro: La vostra testardaggine vi provocherà qualche problema lavorativo. Tutto risolvibile, ma fate attenzione...

Gemelli: State lavorando a un progetto importante e state dedicando anima e corpo al vostro lavoro. Non esagerate!

Cancro: Un nuovo progetto vi terrà impegnati tutta la giornata. Questa sera però potrete rilassarvi in dolce compagnia.

Leone: Ultimamente non ne va una giusta, ma forse siete anche voi che vedete tutto in modo un po’ troppo negativo...

Vergine: Ultimamente siete molto irritabili. Anche se avete le vostre ragioni, non potete trattare male tutti quanti...

Bilancia: In un periodo in cui era difficile trovare il lato positivo, voi ci avete provato e ora la fortuna girerà per voi!

Scorpione: Un regalo inaspettato e l’amore che va a gonfie vele. Godetevi questa giornata piena di romanticismo!

Sagittario: State programmando da tempo il vostro viaggio dei sogni, forse finalmente è arrivato il momento di partire!

Capricorno: Disordine mentale a causa dei troppi impegni. Avreste bisogno di staccare un pochino da tutti e da tutto...

Acquario: Vi agitate facilmente a causa delle vostre insicurezze, oggi dovreste lavorare un po’ di più su voi stessi...

Pesci: Sapete essere felici anche da soli ma dovete imparare ad accettare la compagnia di chi vi ama.

