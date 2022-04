Cosa ci aspetta oggi, 2 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Fate il punto della situazione per sistemare al meglio ciò che non funziona, nel lavoro come nella vita privata.

Toro – Ora che non avete più dubbi sugli obiettivi da perseguire, il successo delle vostre iniziative è più che assicurato.

Gemelli – Questo sabato l’amore è in prima pagina: occupa spazio e tempo nei vostri pensieri e nel vostro cuore.

Cancro – Una persona ha espresso il desiderio di conoscervi meglio. Ogni lasciata è persa: perché non acconsentire?

Leone – A forza di sentire parlare gli altri di avventure e nuovi progetti, il pensiero corre verso il passato lavorativo e sentimentale.

Vergine – Che bello il vostro entusiasmo! Vi darà la forza di cambiare, di girare pagina rispetto a quanto non vi soddisfa.

Bilancia – Qualche difficoltà nella gestione di un affare in corso? Rivolgetevi a chi vi sta vicino e sa come funzionano queste cose.

Scorpione – Cielo nuvoloso per quanto riguarda matrimonio e relazioni. Vi spiegate male voi o è il partner che non vuole capire?

Sagittario – La strada nel lavoro è sempre in salita, anche se il destino vi regala qualche schiarita in questo giorno di riposo.

Capricorno – L’umore migliora e il cuore si apre con l’allungarsi delle giornate. La primavera sta iniziando anche per voi.

Acquario – La vostra agenda sempre troppo piena potrebbe mandarvi in tilt. Almeno per oggi staccate un po’.

Pesci – Giorno movimentato e ricco di colpi di scena. Ma non accontentatevi di superficiali affermazioni di quella specifica persona.

