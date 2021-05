Cosa ci aspetta oggi, 19 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Se avete scelto di puntare su un altro cavallo, che ritenete più fortunato, cambiate in fretta la vostra strategia...

Toro – Il sole vi sta dando alla testa: restate più concentrati! Rischiate gravi conseguenze specie sul lavoro.

Gemelli – Lavorate tante ore seduti alla scrivania, ma ricordate di sgranchirvi un po’... Approfittate della pausa pranzo!

Cancro – Chi frequentate ora vi piace, ma non abbastanza. La verità è che il vostro pensiero torna spesso al passato...

Leone – Non siete in grado di trovare soluzioni diverse ai vostri problemi perché non ci state provando. Coraggio!

Vergine – Quando avete terminato il vostro ultimo corso di studi, pensavate di aver preso l’indirizzo migliore. Che fare adesso?

Bilancia – Uno strano gioco a tre si sta insinuando tra voi e il compagno della vostra vita. Che sia ora di fare un po’ di chiarezza?

Scorpione – Lo stretching è una sana pratica fisica che vi permetterà di sentirvi subito meglio. Provare per credere!

Sagittario – Avete iniziato ad ammirare il comportamento decisamente abile di un vostro collega: presto sarete pronti a imitarlo.

Capricorno – Voi di solito non ripensate mai a nulla. Eppure, stavolta, state valutando l’ipotesi di tornare sui vostri vecchi passi...

Acquario – Tutti sbagliamo, fa parte dell’essere umani. Non flagellatevi troppo e, anzi, imparate a trarre il meglio da ogni errore commesso.

Pesci – I momenti di quiete servono proprio a rivivere la gioia delle piccole cose della vita, quelle che fanno la vera differenza.

