Cosa ci aspetta oggi, 18 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Avete perso un po’ del vostro animo sognatore e ve ne accorgete solo oggi. Nulla è perduto per sempre, siatene certi!

Toro – Perché non date ascolto a quella persona cara che sa sempre cosa consigliarvi? Tenete a bada la testardaggine.

Gemelli – Se il partner non tiene conto dei vostri desideri è il momento di farsi sentire. Ogni lacuna verrà certamente colmata.

Cancro – Cosa sono le farfalle nello stomaco che sentite di fianco a quell’amicizia di vecchia data? Che si sia risvegliato un sentimento?

Leone – La sorte è dalla vostra parte oggi! Un’occasione importante andrà secondo i vostri piani. Ne resterete soddisfatti!

Vergine – Vi sentivate un po’ messi in disparte dalle vostre amicizie che, però, in questo periodo non fanno che stupirvi in positivo!

Bilancia – Lo sapete: potete sempre contare sulla famiglia, che vi rimarrà a fianco in qualsiasi situazione. L’amore è la vostra luce.

Scorpione – Non state rimandando da troppo quelle piccole faccende domestiche da sbrigare? Rimboccatevi le maniche.

Sagittario – Vi lasciate troppo spesso demotivare da piccoli fallimenti che dovrebbero spronarvi a migliorare. Cambiate punto di vista.

Capricorno – Ultimamente vi lamentate spesso con chi vi sta accanto per i troppi impegni. Non esagerate con gli sfoghi.

Acquario – Pensavate di avere messo da parte quell’hobby che coltivavate in gioventù, invece...se vi fa sentire vivi, perché no?

Pesci – Se sul lavoro vi sembra di essere arrivati a un punto morto, fatelo presente al capo. Troverete insieme un compromesso.

© Riproduzione riservata