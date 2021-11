Che giornata sarà? Ecco cosa dicono le stelle, segno per segno.

Ariete: Quando avete troppe preoccupazioni, una soluzione per liberare la mente è preparare un dolce gustoso per la famiglia!

Toro: Se ciò che vi gratifica maggiormente è far felice qualcuno, cercate di visitare quel parente che non sentite da un po’.

Gemelli: Quella sfida all’orizzonte non vi fa dormire sonni tranquilli: ricordate il vostro valore e tutti gli ostacoli superati.

Cancro: Non c’è cosa più bella di amare il proprio lavoro: la vostra dedizione è di stimolo per i colleghi che vi prendono come modello.

Leone: Non dovete per forza avere il controllo su tutto; anche uno sbaglio serve a crescere acquisendo più consapevolezza.

Vergine: Nell’ultimo periodo vi sentite parecchio sottotono. La mattina cercate di anticipare i tempi così da dedicare più tempo a voi.

Bilancia: Quando date un consiglio, siate meno bruschi. Tutti apprezzano la vostra sincerità, ma un po’ di delicatezza non guasta!

Scorpione: Non prendetevela se, nel weekend, il partner desidera uscire con i suoi amici: tutti hanno bisogno dei propri spazi.

Sagittario: Le giornate sono così frenetiche che vi sfuggono di mano. Isolatevi da tutti e assaporate un momento di pace solo per voi!

Capricorno: Cura e rispetto sono i vostri fari nella quotidianità. Attenti a non cambiare per seguire logiche che non vi appartengono.

Acquario: Nel tempo avete costruito una corazza per proteggervi dalle delusioni. C’è chi però ha intenzione di prendersi cura di voi...

Pesci: Non vivete una giornata negativa come un dramma: dopo averci dormito su, affronterete i problemi con uno spirito diverso.

