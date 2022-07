Cosa ci aspetta oggi, 18 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Un giorno stimolante vi offrirà non poche occasioni per sentirvi saldamente in sella alla vostra vita.

Toro: Vi riuscirà facile imporvi, conquistare posizioni di prestigio, mettervi in vista, riorganizzare il vostro lavoro.

Gemelli: Tranquillizzatevi, scacciate i pensieri negativi e cercate di evitare discussioni sterili con il partner.

Cancro: In questo momento è consigliabile concentrare l’attenzione sul denaro, sugli affari, sulle cose pratiche.

Leone: Siete single? Buttatevi su incontri mordi e fuggi. Le vostre intuizioni e sensazioni sono affidabili: tenetene conto.

Vergine: Questo lunedì inizia col piede sbagliato. Problemi domestici vi impediscono di concentrarvi come vorreste.

Bilancia: Non è il caso di rovinare vecchie amicizie per questioni da niente. Lo sapete bene quanto sono importanti per voi.

Scorpione: Troppe complicazioni, problemi, tensioni inespresse si affollano nei magazzini della vostra mente.

Sagittario: In campo amoroso potreste inciampare nella sensazione che le vostre richieste non siano prese in considerazione.

Capricorno: È estate, quindi divertitevi e dedicatevi a ciò che più vi piace, ma riflettete anche sulle cose importanti della vita.

Acquario: Giorno adatto a mettere in evidenza le qualità del momento, come la creatività espressiva, la dinamicità e la sensualità.

Pesci: Intervenite in famiglia per dare una mano o risolvere un problema che sta facendo perdere il sonno ai vostri cari.

© Riproduzione riservata