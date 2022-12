Cosa ci aspetta oggi, 18 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete - L’amore vi farà sentire coccolati e apprezzati. Sarete circondati da attenzioni premurose e affettuose, godetevele!

Toro - Darete il via a degli stravolgimenti nella vostra vita, non preoccupatevi se non sarà semplice all’inizio...

Gemelli - Si è risvegliata la vostra intraprendenza, al lavoro vi impegnate e otterrete diversi successi molto gratificanti.

Cancro - La felicità dell’ultimo periodo vi ha dato una carica inaspettata per affrontare tutto quello che vi ostacola...

Leone - Non addossatevi ciò che non vi compete solo perché non sapete dire di no ai vostri amici, fatevi sentire!

Vergine - Non sarà una giornata facile per voi e per chi vi starà attorno. Siete scontrosi e irascibili, prendetevi una pausa!

Bilancia - Fidatevi della vostra capacità di giudizio ma state attenti a non prendere decisioni troppo affrettate...

Scorpione - Vi attende una giornata spassosa che vi tirerà su il morale dopo le difficoltà degli ultimi giorni, divertitevi!

Sagittario - Non perdetevi nei dettagli e fate spazio nella confusione che avete in testa: avete bisogno di serenità mentale!

Capricorno - Una scoperta inaspettata manderà in confusione le vostre certezze. Non fatevi distrarre dagli altri...

Acquario - Condividerete qualcosa di importante con la persona che amate. Saranno momenti intensi da ricordare...

Pesci - I sentimenti sono nel caos, ma dentro di voi sapete cosa volete. Non buttate all’aria ciò che avete costruito!

