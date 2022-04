Come sarà la giornata di oggi? Ecco cosa dice l’oroscopo.

Ariete: A volte vorreste che gli altri capissero i vostri bisogni senza parlarne apertamente... Non sarà forse un po’ troppo?

Toro: Chiunque può fidarsi di voi. Siete anche disposti a fare sacrifici, ma non tradireste mai una persona cara.

Gemelli: Anziché aspettare sempre l’approvazione degli altri, perché non dimostrate più sicurezza fidandovi del vostro intuito?

Cancro: Avete il dono dell’empatia però, allo stesso tempo, gli sbalzi d’umore vi destabilizzano. Andate oltre i vostri limiti...

Leone: Siete persone gentili e generose per natura. Attenti a chi potrebbe approfittarsi delle vostre buone intenzioni.

Vergine: Non fatevi pregare troppo dagli amici per uscire. Avete bisogno di pensare a qualcosa che non sia esclusivamente il lavoro.

Bilancia: La prossima volta che vi trovate in una situazione complicata, non esitate a chiedere l’aiuto di un familiare e agite.

Scorpione: La pioggia vi mette sempre di cattivo umore, però le sorprese della giornata renderanno tutto più semplice.

Sagittario: Secondo il partner, siete voi a pretendere troppo. Nella relazione quello che vi manca è forse un dialogo più trasparente.

Capricorno: Siete stanchi della pigrizia e della solita routine. Perché non movimentare la settimana con un corso di pilates o yoga?

Acquario: Avere troppa complicità con una persona del passato rischia di lasciare il rapporto indefinito. Sicuri di volere questo?

Pesci: È giunto il momento di portare avanti un progetto importante. Circondatevi di persone pronte a incoraggiarvi sempre.

