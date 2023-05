Cosa ci aspetta oggi, 17 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete_Se il lavoro non vi soddisfa provate a parlarne con chi vi può capire. Non tutti, infatti, possono farlo.

Toro_È tempo di tornare a credere nelle persone. Non tutte vogliono ingannarvi e sono pronte a deludervi.

Gemelli_Preparatevi perché sta per iniziare un periodo ricco di belle sorprese non solo sul lavoro, ma anche in amore.

Cancro_Dovete essere meno distratti o rischiate di fare errori anche gravi. Ritornate “in riga” finché siete in tempo.

Leone_In questi giorni vi piace fantasticare sul vostro futuro. Siete però felici di non sapere che cosa vi aspetta.

Vergine_Se non vi sentite sicuri di una scelta non fatevi prendere dall’ansia. Rifletteteci fino a quando non ne sarete certi.

Bilancia_Non ci sono scuse se una persona ha giocato con la vostra buona fede. Allontanatela senza pensarci troppo.

Scorpione_In famiglia vi sentite coccolati e capiti. Questo vi da la carica anche per lavorare con più serenità.

Sagittario_In questi giorni il partner potrebbe stupirvi. L’intesa non è mai stata così bella come in questo periodo.

Capricorno_Per molti di voi è difficile dare subito confidenza. Eppure incontrerete una persona che vi ispirerà fiducia.

Acquario_Se vi sentite controllati scappate senza dare spiegazioni. Non è questo il modo, provate a spiegarvi.

Pesci_Un recente cambiamento vi ha destabilizzato. Recuperate il vostro centro con l’aiuto del partner.

© Riproduzione riservata