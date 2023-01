Cosa ci aspetta oggi, 17 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – L’amicizia è il sentimento dominante in questa giornata. Stasera passerete dei momenti spensierati!

Toro – Non siete sereni e rischiate di risultare poco lucidi. Prendetevi del tempo per recuperare la serenità.

Gemelli – Siete indecisi su un certo acquisto che dovete fare. Si tratta di un regalo, quindi sarà ancora più difficile...

Cancro – L’amore vi farà ricredere. Affronterete un periodo non troppo semplice, ma ne uscirete più forti.

Leone – Nel tempo libero fate bene a riposarvi. Presto arriverà un periodo impegnativo da affrontare da soli.

Vergine – Dovreste dare un po’ più retta a quello che vi dicono gli altri. Soprattutto se non siete ancora molto esperti...

Bilancia – Dopo un mese di caos state pian piano ritrovando il vostro equilibrio, mancano però altri cambiamenti.

Scorpione – Siete inevitabilmente stanchi per i troppi impegni di questo periodo. È tempo di fare una vacanza!

Sagittario – Qualcosa vi affligge e non sapete nemmeno voi cosa… avreste bisogno di staccare da tutto per chiarirvi.

Capricorno – Il clima in questo periodo è piuttosto teso. Ciò non significa che non possiate trovare una valvola di sfogo.

Acquario – In arrivo belle notizie per voi, sia in ambito lavorativo che familiare. Sentirete vicino chi tiene a voi!

Pesci – In tutto quello che fate ci mettete passione e trasmettete la vostra voglia di fare a chiunque vi sta attorno...

