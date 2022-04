Cosa ci aspetta oggi, 17 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Se non fosse per la vostra tenacia, non avreste raggiunto molti obiettivi. Vi aiuterà anche in questi giorni difficili.

Toro: A volte vi manca un po’ di fantasia. Cercate di confrontarvi con gli altri per arrivare a nuove idee innovative sul lavoro.

Gemelli: Essere troppo accomodanti alla lunga porta gli altri ad approfittarne. È tempo di farsi rispettare.

Cancro: Non mettete troppa pressione a chi vi sta vicino. Un po’ di fiducia li aiuterà a raggiungere risultati migliori.

Leone: Spesso vi capita di essere sovrappensiero e di non riuscire a capitalizzare le vostre idee. La concretezza è importante.

Vergine: Non tutti hanno la vostra stessa apertura mentale. Cercate di essere comprensivi con chi è titubante con le novità.

Bilancia: La costanza è una virtù, ma di fronte ad un buon consiglio forse è il caso di valutare nuove strade e approcci diversi.

Scorpione: È un peccato che nessuno abbia dato peso alla vostra proposta. Presto verrà valorizzata come merita.

Sagittario: Avete sprecato fin troppo tempo ad accontentare gli altri. Oggi pensate solo al vostro benessere e fate una bella pausa.

Capricorno: Oggi sarete chiamati a fare una scelta. Cercate solo di non farvi prendere dall’ansia: servirà tutta la vostra diplomazia.

Acquario: Il cattivo umore non può essere una scusa buona per ogni discussione. È tempo di riflettere su alcune relazioni.

Pesci: Avete grandi piani per la serata di oggi. Non resta che avvisare il partner e godersi un bel momento di relax insieme!

