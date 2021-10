Cosa ci aspetta oggi, 16 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La paura vi tiene legati al passato. Ricordatevi della parola leggerezza, vi aiuterà a vivere senza dar troppo bado ai pensieri...

Toro – Vi portate ancora nel cuore l’aria di mare e quegli occhi che vi hanno fatto tanto ridere. Datevi una possibilità!

Gemelli – Trovate un momento di pace per mettere in un angolo tutte le preoccupazioni. Tornerete lucidi e sereni...

Cancro – I colleghi sono un mondo da scoprire, ma dovete concedervi il tempo per parlarci. Anche a costo di lavorare un po’ meno.

Leone – Cuore coraggioso il vostro, eppure quando si tratta della vostra relazione vi tirate un po’ troppo indietro. Ripensamenti?

Vergine – Qualsiasi cosa sia successa nella vostra vita non ha l’ultima parola. Guardate l’orizzonte, c’è un mondo di possibilità...

Bilancia – Quel gruppo di amici vi conquista ogni volta il cuore, vi sentite voi stessi. Cercateli quanto più spesso potete!

Scorpione – Il tempo per riposare oggi vi verrà offerto in modo diverso. Ci sarà più allegria del solito, perché la chiave non è il silenzio...

Sagittario – Avete l’impressione che la strada vi sia stata sbarrata. È una bugia, dovete solo cambiare prospettiva e fidarvi...

Capricorno – Ogni minuto è prezioso, lo sapete bene. Eppure vi ostinate a perdere un sacco di tempo. Da oggi cambio di rotta!

Acquario – Fate tesoro di chi vi fa sorridere. Sono persone che ancora non conoscete bene, ma state imparando ad apprezzarle.

Pesci – La realizzazione lavorativa vi sta facendo crescere molto. Pronti per il passo successivo verso la conquista dell’autonomia?

