Cosa ci aspetta oggi, 16 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete_C’è bisogno di verità nella vostra vita. Avete dato ascolto a troppe bugie che, una volta svelate, vi hanno ferito.

Toro_Un amore nuovo è alle porte, ma è come se non vi sentiste ancora pronti per averlo. Non abbiate paura.

Gemelli_Un ex amico desidera il vostro perdono. Se è dispiaciuto per come si è comportato, provate ad ascoltarlo.

Cancro_Quante novità tutte in una volta sola! Farete fatica a starci dietro, ma per fortuna avete chi vi potrà aiutare.

Leone_Ci sono desideri nascosti che non avete il coraggio di realizzare. Ma tirate fuori gli artigli e fateli avverare!

Vergine_Troppi litigi con il partner e troppi impegni sul lavoro. Il risultato? State per avere un esaurimento.

Bilancia_Se siete in coppia, ma state pensando a un’altra persona... non è forse meglio se vi chiarite le idee?

Scorpione_In questo periodo vi sentite piuttosto fortunati. Avete la famiglia vicino e amici che vi sanno apprezzare.

Sagittario_Non serve perdere la pazienza con chi non riesce a capirvi. Quando accade, giratevi e passate oltre.

Capricorno_Mai mettersi contro di voi: avete un carattere così roccioso che poche cose riescono a spaventarvi.

Acquario_Preferite mostrare agli altri solo la parte gioiosa di voi. Ma la tristezza che provate non è debolezza.

Pesci_Se vi piace una persona non aspettate suoi segnali per dirglielo. Il tempo fugge: è questo il tempo di agire!

