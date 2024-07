Cosa ci aspetta oggi, 16 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Allontanate l’invidia per i successi altrui e siate genuinamente contenti per i traguardi delle persone a voi care.

Toro - Tentare di riaggiustare i cocci di un’amicizia infranta non è sempre la scelta più saggia. Pensateci bene...

Gemelli - La vostra smania di avventure potrebbe mettervi in situazioni pericolose, state più attenti...

Cancro - Anche se non avete ancora nulla in programma per l’estate, ricordate che l’importante è la compagnia!

Leone - Siete energici come non mai: sfruttate questo momento per diminuire quella pila di vestiti da stirare...

Vergine - La vostra testardaggine vi ha aiutato a superare un ostacolo sul lavoro apparentemente insormontabile.

Bilancia - Con la giusta dose di positività riuscirete a superare tutti gli scogli che vi separano da una serata rilassante!

Scorpione - Potreste aver commesso un errore di cui vi siete pentiti. È bene partire con delle scuse più che sincere...

Sagittario - Tentare la via meno battuta può portare a scoperte straordinarie e a nuove esperienze. Perché non buttarvi?

Capricorno - Diversamente da quanto credono gli altri, siete pieni di creatività. È il momento di dimostrarlo a tutti!

Acquario - È giunto il momento di nuovi incontri e di schiudere il cuore a una persona speciale. Buttatevi nella mischia!

Pesci - Un bell’aperitivo con gli amici più cari può risolvere più problemi di quanti pensiate. Su, organizzate!

