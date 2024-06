Cosa ci aspetta oggi, 16 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Oggi la vostra sincerità non risparmierà proprio nessuno. Attenzione perché non tutti la apprezzeranno...

Toro - Che ansia, non riuscite più a stare nella pelle: una notizia deve arrivare e voi non potete aspettare di più!

Gemelli - Ma quanto è bello vivere una giornata di pieno relax. Perché non leggere un buon libro all’aria aperta?

Cancro - Che fatica portare a termine gli impegni. Per premiare la vostra tenacia, concedetevi una buona cena!

Leone - Non riuscite proprio a digerire le ingiustizie. Armatevi di pazienza e coraggio e affrontate chi se lo merita.

Vergine - Perdere la fiducia del partner è semplice, ma non sarà facile riguadagnarsela. Abbiate pazienza...

Bilancia - Non è mai troppo tardi per cambiare idea sul vostro futuro, abbiate il coraggio di agire e modificare i piani.

Scorpione – Tanti impegni e poco tempo a disposizione. Non andate fuori di testa, forse è il caso di chiedere un aiuto?

Sagittario - L’estate accresce la vostra voglia di viaggiare, non vorreste mai restare a casa. Quale sarà la prossima meta?

Capricorno - Iniziate la giornata con la giusta carica. Pronti per concludere la settimana con un po’ di sana attività fisica?

Acquario – Oggi non ci sarete per nessuno, se non per la vostra famiglia. Che bello ritrovarsi e stare un po’ assieme.

Pesci - Un momento di tristezza vi aprirà gli occhi e vi farà rendere conto di quanto invece siete fortunati...

