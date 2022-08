Che giornata sarà? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: A volte dovreste provare a rendere più espliciti i vostri sentimenti: voi li date per scontati, ma per gli altri non è così.

Toro: Questo martedì vi sentite un po’ spaesati e fate fatica a ingranare. Avete forse festeggiato troppo a Ferragosto?

Gemelli: Voi non avete certo paura che l’estate si avvii alla sua conclusione e vivete ogni giornata un istante alla volta. Bravi!

Cancro: Quella che doveva essere una semplice storia estiva per voi sta diventando qualcosa di più. Che sia meglio parlarne?

Leone: Stare sotto i riflettori è il vostro pane quotidiano, ma lasciate qualcosa anche agli altri. Rischiate di essere egocentrici.

Vergine: Lavorate per avere tutto sotto controllo, ma vi preoccupate sempre del fatto che qualcosa vi sfugga. Rilassatevi!

Bilancia: Oggi il caldo vi toglie la voglia di fare qualsiasi cosa. Un tuffo al lago o un giro sui monti vi rinfrescheranno le idee.

Scorpione: La vendetta per voi è un piatto che non va servito freddo, ma gelido. Finalmente è il momento giusto per farlo.

Sagittario: Le bugie vi infastidiscono come poche cose, ma provate a comprendere le ragioni che si celano dietro di esse...

Capricorno: Le ultime esperienze vi hanno fatto diffidare dell’amore, ma questa è la volta buona per abbattere le difese.

Acquario: Oggi vorreste chiudervi su un eremo e non vedere nessuno. Una persona speciale saprà però trascinarvi fuori casa...

Pesci: Con questo caldo avete ancora la forza di rimuginare sul passato? Meglio aprire la porta e andare a divertirsi.

