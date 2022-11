Cosa ci aspetta oggi, 15 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Pensavate di non volervi legare a nessuno, ma i fatti dicono il contrario. Che sia tempo di prendere una decisione?

Toro: Settimana fiacca a lavoro, non vi sentite stimolati e non riuscite a concentrarvi. Il caffè è vostro amico.

Gemelli: Un po’ di sana gelosia è necessaria nei rapporti, ma attenti a non cadere negli eccessi. Fidatevi di più del partner.

Cancro: L’atmosfera autunnale non aiuta la vostra malinconia. Tiratevi su con una cena fuori in compagnia.

Leone: L’amore per se stessi è fondamentale, attenti a non sfociare però in un eccesso di ego, risultereste fastidiosi...

Vergine: Oggi la vostra proverbiale precisione sembra venire meno. Che le farfalle nello stomaco vi stiano rendendo distratti?

Bilancia: Amate sentirvi protagonisti a ogni costo, ma sul palco c’è posto anche per gli altri. Siate generosi.

Scorpione: L’atmosfera natalizia si avvicina, ma voi preferivate quella di Halloween. Provate a divertirvi comunque!

Sagittario: Il vostro compleanno si avvicina sempre di più e voi non riuscite a contenere l’entusiasmo e l’adrenalina.

Capricorno: Ricordate di dedicare del tempo alla vostra salute fisica e mentale. Siete le persone più importanti per voi.

Acquario: Di solito è meglio evitare la minestra riscaldata, ma voi sembrate essere l’eccezione alla regola. Godetevi la felicità.

Pesci: Sentite il bisogno di evadere, ma il lavoro vi trattiene. Immergetevi in mondi fantastici con libri e serie tv...

