Cosa ci aspetta oggi, 15 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Sfoderate l’autocontrollo per affrontare gli imprevisti che non mancheranno in questa giornata.

Toro – Accordare la vostra linea d’azione su quella altrui sarà difficile, ma necessario per raggiungere l’obiettivo.

Gemelli – Guardare insistentemente il cellulare non farà tornare indietro quella persona. È tempo di voltare pagina.

Cancro – Amministrate con cautela le energie mentali, o finirete per esaurirle proprio nel momento di maggiore necessità.

Leone – A coronamento di una bella giornata, un amico ha in serbo per voi una notizia che vi metterà di buonumore.

Vergine – Acquisite più informazioni e quando avrete abbastanza certezze potrete realizzare il vostro progetto.

Bilancia – Sentite il bisogno di coltivare interessi culturali o spirituali. Non temete il giudizio altrui e dategli ascolto!

Scorpione – Lavorate con un buon ritmo e la giusta motivazione, ma sognate di essere altrove con l’amato partner...

Sagittario – Se una storia non va sempre a cento all’ora non significa che sia arrivata al capolinea. Abbiate pazienza.

Capricorno – Una preoccupazione di ordine familiare abbatte l’impegno e il rendimento sul lavoro. Provate a staccare.

Acquario – I rapporti sociali risultano vivacizzati da una comunicazione più sciolta e dalla brillantezza di spirito.

Pesci – Troppe idee da portare avanti. Fate una cernita se non volete finire per essere sommersi dalle responsabilità.

