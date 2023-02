Cosa dicono le stelle per il 15 febbraio.

Ariete – Nell’ultimo periodo state cambiando molto e ne siete orgogliosi. Pensate di essere ancora in evoluzione?

Toro – Vi è richiesto uno sforzo di concentrazione notevole sul lavoro: va bene, ma questa sera vedete di staccare!

Gemelli – Avete bisogno di fare ordine nella vostra vita: provare a sistemare l’armadio, la camera da letto o la dispensa!

Cancro – Creare nuove abitudini da inserire nella vostra routine può essere stimolante. Cercate qualche bella idea...

Leone – Dovreste essere maggiormente grati di ciò che avete. Lamentarsi non è mai la soluzione più giusta da adottare.

Vergine – Vi sentite fuori fuoco e faticate a mantenere la concentrazione sul lavoro. Poco male, vi rilasserete domani.

Bilancia – Avete ricevuto dei segnali poco chiari da qualcuno che conoscete poco. Provate a chiarire la situazione.

Scorpione – Passate del tempo per conto vostro, non importa se dovrete dire un no a qualcuno. Vedrete che capirà...

Sagittario – Vi sentite inesperti riguardo un progetto appena iniziato e questo vi frena. Ma non temete, imparerete...

Capricorno – Qualcuno continua a mettere il naso nei vostri affari e questo proprio non vi va giù. Fatelo presente apertamente!

Acquario – Apritevi alle proposte del partner senza pregiudizi, potreste scoprire una nuova passione in comune!

Pesci – Avete bisogno di fare attività fisica, ma siete frenati dalla pigrizia. Cercate sostegno negli amici per iniziare.

© Riproduzione riservata