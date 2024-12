Cosa ci aspetta oggi, 14 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La ragione chiede spiegazioni delle vostre scelte ma le emozioni hanno preso il sopravvento...

Toro – Le intuizioni non vi lasciano e vi spingono a esplorare nuovi orizzonti. Sapete che è il momento giusto...

Gemelli – Il partner fatica ad ascoltarvi. Invece di criticarlo provate a capire che cosa gli passa per la testa.

Cancro – Vorreste solo tanta musica e una buona cioccolata: riservate questo sabato al meritato relax.

Leone – Siete sempre pronti a dare consigli e soluzioni, anche quando non richiesti. Mordetevi di più la lingua.

Vergine – Oggi fermatevi a pensare alle vostre relazioni e fatevi coraggio: c’è qualcuno che ha bisogno di voi.

Bilancia – Una ripulita a fondo degli ambienti domestici oggi potrebbe darvi molta soddisfazione. Non evitatela...

Scorpione – Qualcosa vi dice che questo sarà un Natale speciale: occhi aperti su piccoli segnali positivi.

Sagittario – Tornare a casa distrutti non vi aiuta a mantenere la calma. Provate a dedicarvi qualche minuto per voi.

Capricorno – Dicembre vi emoziona sempre e fremete dalla voglia di trascorrere ore in compagnia degli amici più stretti.

Acquario – Vi sembra improvvisamente che tutto si stia complicando. Ricordate che le crisi non sono solo negative.

Pesci – Prima di pensare che non ci sia via d’uscita con quella questione prendete le distanze per vederci chiaro.

