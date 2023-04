Cosa ci aspetta oggi, 14 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete - La giornata di oggi parte con il sorriso. Vi sentite soddisfatti dei risultati che avete raggiunto con fatica.

Toro - Nelle amicizie dovete imparare a essere meno intransigenti. Non bisogna cercare solo chi è simile a noi.

Gemelli - La vostra presenza in questi giorni in ufficio sarà di grande aiuto. Sarete un ottimo riferimento per i colleghi.

Cancro - Quando vi alzate con il piede giusto siete capaci di dispensare solarità persino ai vostri nemici!

Leone - Molti di voi sono in attesa di una risposta. Ma imparate a essere pazienti, vi aiuterà a capire ciò che provate.

Vergine - Non pensate che se una porta si è chiusa non ce ne possano essere altre. Restate ottimisti e vedrete!

Bilancia - Se una relazione non era partita bene forse è perché non era il tempo giusto. Chissà, forse ora è arrivato...

Scorpione - Dopo aver capito quali sono le vostre priorità cercate di eliminare l’ansia dalla vostra vita. Vi aiuterà.

Sagittario - Un traguardo sembra davvero irraggiungibile in questi giorni. Ma resistete: è solo la stanchezza a parlare.

Capricorno - In questi giorni chiederete la comprensione delle persone che più vi amano. Avete bisogno solo di loro.

Acquario - Siete stanchi della monotonia, non solo della quotidianità, ma anche delle emozioni. Vi sentite come bloccati.

Pesci - Se avevate dei dubbi sul vostro partner, non temete. Da oggi inizia un periodo di grande feeling e complicità!

© Riproduzione riservata