Cosa ci aspetta oggi, 13 maggio, secondo lo zodiaco.

Ariete – Le migliori relazioni a due non sono quelle che suppliscono alle mancanze, ma quelle che danno un valore aggiunto.

Toro – L’amore è sempre al primo posto nella vostra vita, vero? Bene, però dedicatevi anche al lavoro, vi gioverà!

Gemelli – Se siete sempre convinti del fatto che tutto segua la logica del fatalismo, allora significa che non sapete sfidare il mondo...

Cancro – Coraggio di rischiare, intelligenza per ponderare e volontà di primeggiare. Ecco cosa vi caratterizza di questi tempi!

Leone – Sì alla scelta di una vita fatta di maggiore sobrietà, anche perché voi, al contrario, cercate sempre il lusso ad oltranza!

Vergine – Le vostre velleità artistiche di recente si stanno facendo strada dentro e fuori di voi, eppure il portafogli non vi aiuta...

Bilancia – Siate più generosi: avete sicuramente bisogno di ricevere, ma anche di dare. Altrimenti tutto si inaridisce presto.

Scorpione – Se seguite con zelo le regole base della buona convivenza, anche la vostra vita di coppia migliorerà presto.

Sagittario – Un po’ di originalità sa essere anche affascinante, ma l’anarchia pura non rispetta né sé né gli altri.

Capricorno – Voi, in cuor vostro, sapete di aver fatto la cosa giusta. Ora però avete bisogno di sentirvi appoggiati dal partner.

Acquario – Prendete tutto troppo sul personale, di questi tempi. E’ necessario cambiare un po’ strategia e lasciar correre di più!

Pesci – Se non foste proprio convinti delle vostre posizioni, allora non avreste chiuso la porta in faccia al passato...

