Cosa ci aspetta oggi, 12 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Avete la sensazione di trovarvi continuamente nei posti e nelle situazioni sbagliate. Ma oggi potete invertire il trend.

Toro: Un’altra domenica ricca di intraprendenza per voi. Attenti, però: non è la giornata migliore per dedicarsi a progetti rischiosi.

Gemelli: Nel rapporto di coppia si parlano due lingue diverse? Portate pazienza entrambi, in vista di momenti migliori.

Cancro: Giorno perfetto per occuparvi di hobby e animali domestici. Sì a un’attività fisica costante ma non ossessiva.

Leone: Notevole il vostro spirito d’iniziativa, ma meglio evitare scelte impulsive se dovete dirimere questioni in famiglia.

Vergine: In amore non tenetevi dubbi o perplessità, se ne avete. Questo è il momento di chiarire tra voi e il partner.

Bilancia: Oltre all’umore, dovete tenere a bada sia questioni sentimentali che familiari. Serve un bel pranzo per distendere i toni.

Scorpione: Avete deciso di usare il giorno festivo per ricaricare le batterie. Giusta scelta in vista di una settimana impegnativa.

Sagittario: Tenete sotto controllo i rapporti interpersonali, eviterete così passi falsi e fastidiose osservazioni da certe persone...

Capricorno: Potete sempre contare su circostanze esterne favorevoli per portare avanti il quotidiano e lanciare eventuali nuovi progetti.

Acquario: Oggi la vostra socievolezza e la vostra maggiore disponibilità verso gli altri avranno delle ripercussioni favorevoli.

Pesci: Spirito di collaborazione, creatività e intraprendenza risolvono alcuni problemi, in particolare con amici di vecchia data.

