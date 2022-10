Cosa ci aspetta oggi, 12 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Oggi proveranno a sfidare la vostra pazienza. Resistete perché verso la fine della giornata verrete ricompensati.

Toro – Questo mercoledì è cominciato per il verso giusto. Approfittatene per chiarire le questioni che avete rimandato.

Gemelli – Hai un problema e non sai come risolverlo? Il momento giusto per chiedere un consiglio è arrivato...

Cancro – Sarà difficile evitare le discussioni, cercate di affrontarle in modo pacato e non fatevi prendere dal momento.

Leone – La stanchezza di metà settimana si fa sentire, cercate di ritagliarvi il giusto tempo anche per rilassarvi.

Vergine – Tornerete ad avere il sostegno degli amici. Prendetevi una serata per divertirvi in compagnia senza pensieri.

Bilancia – Tregua all’orizzonte per le coppie più turbolente. Vi aspettano momenti di serenità e giorni finalmente senza litigi.

Scorpione – Abbiate più fiducia nel prossimo e resterete piacevolmente sorpresi. Non tutti cercano di sabotarvi!

Sagittario – Le tensioni al lavoro oggi si placheranno. Potete tirare un sospiro di sollievo e mettere da parte il pessimismo.

Capricorno – La fortuna gira dalla vostra parte, sfruttate l’occasione a vostro favore. Attenzione però, non esagerate.

Acquario – Ultimamente avete difficoltà a gestire i rapporti. Datevi tempo e ascoltate di più voi stessi e le vostre necessità.

Pesci – Avete provato a resistere fino ad ora. Adesso però è il momento di farvi guidare dal vostro istinto: buttatevi.

