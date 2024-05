Cosa ci aspetta oggi, 12 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Basta stare per conto vostro: per una volta accettate gli inviti che vi fanno e provate a mettervi in gioco!

Toro: Siete sempre con i piedi per terra, che è una buona cosa. Ogni tanto però vi servirebbe fantasticare di più...

Gemelli: Se non siete soddisfatti di ciò che fate, parlatene con un amico: saprà mostrarvi le cose da un’altra prospettiva.

Cancro: Avete concluso un lavoro più in fretta di altri? Ricordate sempre che non è una gara a chi arriva primo!

Leone: Siete bravi ad accontentare tutti, ma provate ad assecondare solo le proposte delle persone importanti...

Vergine: Vi ritrovate in mezzo tra due fuochi: ogni tanto bisogna saper stare anche nella posizione del mediatore...

Bilancia: Di fronte a voi si prospetta una serata di libertà: proponete attività da fare insieme alla persona amata.

Scorpione: Una bella maniera per rimanere motivati è dividere i compiti in step, per avere la soddisfazione di completarli.

Sagittario: Al lavoro ci sono delle urgenze da affrontare e imprevisti da risolvere: la soluzione è essere il più possibile creativi.

Capricorno: Giornata ideale per rievocare il vostro passato: raccontate a un amico un ricordo che per voi è importante.

Acquario: Lavoro, appuntamenti, attività sportiva... Tra un impegno e l’altro, prendetevi un momento per respirare!

Pesci: Oggi entrerete subito in confidenza con qualcuno: non c’erano dubbi, l’empatia è la vostra arma migliore...



