Cosa ci aspetta oggi, 10 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Perché abbattervi in questo modo? State facendo del vostro meglio e lo sapete, questo è tutto ciò che conta.

Toro: Il vostro amore si esprime in un desiderio di dedicare tutto il vostro tempo all’altro. Lasciate più spazio al partner.

Gemelli: Non abbiate paura di mostrarvi fragili e di chiedere aiuto ai colleghi nei momenti di difficoltà. Potete contare su di loro.

Cancro: Goethe diceva “Parlare è un bisogno. Ascoltare è un’arte”. Ecco in cosa siete eccellenti, nel dedicarvi all’altro.

Leone: L’impazienza non può portarvi lontano, cercate di arginarla come meglio potete, lavorate sulla calma interiore.

Vergine: Lo stress dei mesi passati sta iniziando a farsi sentire. Quando vi sentite sopraffatti, imparate a fermarvi un attimo.

Bilancia: Quando non sapete dare una risposta a chi ve la chiede da tempo, non siate vaghi ma, piuttosto, trasparenti e sinceri.

Scorpione: Oggi vedete il mondo a colori: sul lavoro il capo ha finalmente riconosciuto e apprezzato i vostri sforzi.

Sagittario: Tendete a chiedere un po’ troppo a voi stessi e questo si ripercuote sulla vostra vita privata. Non siate così rigidi...

Capricorno: Oggi è un giorno di festa per voi ma c’è qualcosa che vi manca per riuscire a lasciarvi davvero andare. Che cosa?

Acquario: È facile vedere i difetti degli altri, ma i propri? Cercate di non giudicare troppo in fretta e, anzi, mettetevi in discussione.

Pesci: La vostra precisione vi impedisce di essere flessibili? Allenatevi a lasciare andare le piccole sviste, pedonatevi!

© Riproduzione riservata