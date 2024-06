Cosa ci aspetta oggi, 10 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete_ Oggi non ci sarete per niente e per nessuno, fate il minimo indispensabile ma poi pensate solo a voi.

Toro_ Il lunedì iniziate sempre a rilento. Oggi però dovreste cercare di darvi una mossa ed essere più grintosi.

Gemelli_ Non dimenticate che anche le amicizie, così come l’amore, vanno coltivate e mai lasciate in disparte.

Cancro_ Non è facile nascondere la vostra natura permalosa, cercate però di non arrabbiarvi più del dovuto...

Leone_ Vi svegliate pieni di carica e di voglia di fare, oggi dominerete la scena sia sul lavoro sia in famiglia.

Vergine_ Con questo lunedì per voi inizia un periodo da dedicare ai nuovi progetti. Non vedere l’ora di iniziare!

Bilancia_ Ma è ancora lunedì? Forza, cercate di arrivare almeno fino a sera. Più tardi, coccolatevi con un bel film.

Scorpione_ Per i single del segno un periodo fin troppo buio vedrà la luce, preparatevi a fare nuovi, interessanti, incontri.

Sagittario_ Niente da fare, oggi avete i nervi a fiori di pelle e vi innervosirete per tutto. Fate un respiro profondo.

Capricorno_ Siete davvero buoni, forse troppo. Va bene essere disponibili, ma non fatevi mettere i piedi in testa.

Acquario_ Un nuovo amore è dietro l’angolo, forse più vicino di quel che pensate. Tenete gli occhi aperti!

Pesci_ a settimana è appena iniziata ma voi state già pianificando il weekend. Tempo di una gita in montagna?

