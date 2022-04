Cosa ci aspetta oggi, 10 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Le stelle vi invitano muovervi, a reagire, a chiedere, a pretendere perfino, se le circostanze lo richiedono.

Toro - Dovete affrontare una discussione per via di un disaccordo circa l’organizzazione pratica della famiglia.

Gemelli - Andate forte come un treno e le strade vi si aprono davanti senza ostacoli quando si parla di relazioni amorose.

Cancro - Soprattutto in serata sentirete il peso della stanchezza accumulata nei giorni scorsi. Fatevi una bella dormita.

Leone - Se siete stati troppo frettolosi nelle vostre scelte o nelle vostre affermazioni, la domenica vi aiuta a riflettere.

Vergine - Non impigritevi, siate fiduciosi in voi stessi, rimboccatevi le maniche e cercate di raccogliere a piene mani i doni di oggi.

Bilancia - Tutto bene sul fronte amoroso: decollerete verso paradisi affettivi che non avete mai neppure osato pensare.

Scorpione - Inutile dire che il vostro stato d’animo attuale mal si concilia con le esigenze del partner sentimentale.

Sagittario - Vista la vostra naturale curiosità, la prospettiva d’imparare qualcosa di nuovo con gli amici vi attrae.

Capricorno - Anche se vi sentite bloccati in situazioni che non fanno per voi, non preoccupatevi: il relax domenicale vi aiuterà.

Acquario - L’estro artistico non vi verrà mai meno, ricordatevi che può benissimo rappresentare un valore aggiunto.

Pesci - Vi sembra di aver dormito un lungo sonno e di svegliarvi all’improvviso con un sacco di desideri da realizzare...

