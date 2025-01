Come inizierà il vostro 2025? Ecco le previsioni degli Astri per il 1 gennaio!

Ariete: Una giornata perfetta per fare una lista dei desideri da realizzare quest’anno. Un consiglio: puntate alto!

Toro: Le feste vi hanno gettato in un turbinio di emozioni che non sapete decifrare. Tempo di fare ordine.

Gemelli: Vi sareste aspettati un epilogo diverso: non credete che la vita possa essere meglio di un libro? Attenti...

Cancro: Anche un minimo errore è capace di farvi sentire in colpa. Fate pace con il passato e ricominciate da oggi!

Leone: Lo spirito critico non vi è mai mancato, ma siete proprio sicuri che sia il caso di usarlo anche questa volta?

Vergine: Troppi anni trascorsi chiusi nei vostri pensieri vi rendono fin troppo bravi a eclissarvi dalla realtà.

Bilancia: Ogni volta che provate a cambiare avete l’impressione di fallire. In realtà state solo crescendo, non vedete?

Scorpione: Avete fatto scelte degne di stima per chi vi sta attorno, ma dipendere dal giudizio altrui non è sano.

Sagittario: Questo periodo dell’anno vi mette un pizzico di tristezza? Raccogliete le idee, ce la farete a rimediare!

Capricorno: Un’amicizia si è rivelata a voi in modo del tutto nuovo ieri sera. Prenderla in considerazione oppure no?

Acquario: Il ritmo vi scorre ancora nelle vene ma dentro vi sentite spenti. Forse è ora di dare un taglio a qualcosa.

Pesci: Siete sospesi fra due decisioni che vi sembrano però in contrasto. Abbiate pazienza con voi stess

© Riproduzione riservata