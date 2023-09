Nel corso della ventesima edizione di quest’anno delle Giornate Degli Autori - rassegna autonoma all’interno della Mostra del Cinema di Venezia promossa dalle associazioni dei registi e degli autori cinematografici italiani ANAC e 100autori, orientata all’informazione verso il cinema di qualità con particolare occhio di riguardo alla ricerca e all’innovazione - verrà conferito domenica 3 settembre il “Premio SIAE al Talento Creativo” ad Alessandro Roia - attore cinematografico esploso nel settore grazie al debutto con la serie crime “Romanzo Criminale” ed interprete fra i tanti progetti nello show televisivo Sky “1992” oltre che nel cinecomic tutto italiano ad opera dei Manetti Bros “Diabolik” - per il suo esordio alla regia e alla sceneggiatura col film drammatico dal titolo “Con la grazia di un Dio”.

La cerimonia di assegnazione si svolgerà alle ore 17:00 presso la Sala Perla, cui seguirà la proiezione del film canadese “Vampire humaniste cherche suicidaire consestant” di Ariane Louis-Seize.

Al suddetto appuntamento seguirà la proiezione della pellicola, presentata nella cornice delle Notti Veneziane - serie di incontri a tema cinematografico che a partire dalla settima arte favoriscono il confronto con tematiche quali l’ambiente, la memoria, la musica e la pittura - il prossimo 4 settembre alle ore 21:00 presso la Sala Laguna del capoluogo veneto, in collaborazione con Isola Edipo.

Lo stesso premio è stato conferito nelle edizioni precedenti ad esponenti del settore quali Daniele Ciprì (2022), Elisa Fuksas (2021), Francesco Lettieri (2020) e a molti altri talenti che con il loro apporto al media hanno dimostrato il proprio valore mettendo in gioco nuove sfide creative.

Per l’occasione, il Presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori Salvatore Nastasi - chiamato a conferire il prestigioso premio - ha detto: «SIAE premia autori capaci di scrivere il cinema del presente e di dimostrare la passione per questo mestiere cimentandosi in sfide sempre nuove. Con la sua opera prima Alessandro esplora - tra sensibilità e realismo - l'umanità di un protagonista intrappolato nei propri dubbi, nel lato oscuro che si cela dietro ciascuno di noi. Così racconta il ritorno, i cambiamenti del proprio posto nel tempo, i ricordi e la necessità umana di ridiscutere se stessi in certi momenti della vita».

“Con la Grazia di un Dio” è stato scritto in collaborazione con lo sceneggiatore Ivano Fachin e prodotto da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone per conto di Bartlebyfilm e Rai Cinema. Nel cast troveremo a ricoprire il ruolo di protagonisti Tommaso Ragno, Maya Sansa e Sergio Romano.

La sinossi ufficiale del film: «Tornato a Genova dopo venticinque anni per partecipare ai funerali del migliore amico della sua giovinezza, Luca ritrova i vecchi compagni di un tempo. Tutti sembrano convinti che quella morte sia l'esito scontato di una vita di eccessi. Tutti tranne Luca, che vuole vederci chiaro, indagare, capire. Scavando nella memoria, e in una città cambiata almeno quanto lui, lascerà riaffiorare fantasmi e verità che sembravano sepolte, insieme alla propria vera natura, che pensava di aver domato per sempre».

