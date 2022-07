Dopo due stagioni estive segnate dalla pandemia l'Amministrazione comunale di Castelsardo, in particolare l'assessorato al Turismo, propone un mese di luglio ricco di eventi. Concerti di musica classica al Castello, serate settimanali di tango in piazza, con i ballerini di "Alma y Corazon", ma anche balli di gruppo ed animazione per tutto il mese. Una gradita novità la "Passeggiata al tramonto" nella pista ciclo pedonale di Lu Bagnu, che vedrà la partecipazione di prestigiosi gruppi locali di intrattenimento musicale, mentre una serata verrà dedicata alla Scuola civica di musica Doria, con l'esibizione dei giovani studenti.

Il programma musicale prevede anche diverse cover band (Nomadi, Karma, Rubik's tube, tributo alla musica Country).

Vasta l'offerta culturale, con presentazioni di libri e gli incontri con gli autori, tra i quali quello con Paolo Crepet, il 27 luglio in Piazza Nuova. Cinque giorni prima (22), nella stessa piazza, si terrà la prima edizione di "Castelsardo Wine Testing", che offrirà la possibilità di degustare 60 vini prodotti da 25 diverse aziende isolane. Per tutto il mese di luglio saranno visitabili anche nuove mostre nei musei della città. Nella sala X del Castello espone Daniele Paoni. Nell'antico Episcopio si potranno ammirare le opere di Bruno Petretto "Mater Naturarum". Il 24 luglio, sempre nella piazza Nuova, dalle 21.30 si terrà invece il "Fluo Party Kids Edition", un format studiato per i giovanissimi con dj, animatori, gadget fluo e tanto altro ancora.

Il 10 luglio la spiaggia della Marina sarà il teatro di Sardinia Beach Sport, un appuntamento di campioni di beach volley, beach soccer e foot volley. In contemporanea, tornando all'offerta culturale, al centro storico si svolgerà il Festival internazionale di promozione del libro e della lettura "Un'isola in rete", che propone incontri con autori di fama internazionale, scuole estive di filosofia, di critica e letteratura. Nonché serate di musica e libri nelle terrazze del Castello.

Pronto anche il cartellone di agosto: il 15 confermati a Castelsardo gli attesi fuochi pirotecnici dalle terrazze del Castello dei Doria e il prestigioso Festival jazz internazionale Musica sulle Bocche. Mentre per il giorno 13 la Pro Loco, Black Event e l'Amministrazione Comunale proporranno l’Ampurias Dance Festival, una grande serata di musica innovativa.

