È solo una piccola anticipazione di quello che sarà il Capodanno a Castelsardo con Irama ed Elodie.

Domenica notte Piazza Nuova ha cantato e ballato al ritmo degli anni '90.

Centinaia di persone si sono divertite a Castelsardo per il ritorno invernale di Nostalgia90, organizzato da Angelo Radano e Alessio Testa, che è diventato la più grande community europea sugli anni ’90 con 1,5 milioni di contatti su Facebook e 300.000 su Instagram.

Il format nato nel Cilento ha vinto anche il Premio Mia Martini come Evento dell’Anno. Il Comune e la Pro Loco di Castelsardo lo hanno felicemente testato questa estate e hanno deciso quindi di riproporlo nel ricco cartellone di dicembre che domani vivrà il clou con i concerti di Irama ed Elodie e i fuochi d'artificio per salutare il 2025.

L'assessore comunale al Turismo e Grandi Eventi, Giuseppe Ruzzu, spiega: «Una serata di divertimento che non poteva mancare nel calendario degli spettacoli di fine anno a Castelsardo, che mira ad essere citta regina dei grandi eventi dell’isola. Per fare turismo in tutte le stagioni dobbiamo, e lo faremo, puntare sui anche sui grandi eventi di qualità».

Nostalgia90 è uno spettacolo live itinerante, come una discoteca all’aperto, fatto di musica, animazione a tema, ballerine, mascotte come Super Mario e suo cugino Luigi, protagonisti del videogioco cult, e ancora gadgets ed effetti speciali. Tanti i brani celebri remixati in chiave dance e proposti dal Dj Michele e dal Vocalist Pepix: What is Love di Haddaway, L’Amour Toujours di Gigi D’Agostino, Blue di Eiffel 65, Sweet Dreams di La bouche, The Rythm of the Night di Corona e tanti altri artisti italiani e non, tormentoni di quel decennio ma noti anche ai giovani d'oggi per la loro grande ballabilità.

