L’energia e la musica dei The Kolors arriva a Carloforte. Sabato 31 maggio la band si esibirà al Girotonno, in un evento-show gratuito. La musica continuerà per tutto il weekend, con il sound di Marvin & Andrea Prezioso che domenica 1° giugno faranno ballare il pubblico.

Il Comune di Carloforte ha ufficializzato due spettacoli gratuiti del Girotonno Live Show, il cartellone di musica e intrattenimento da sempre parte integrante della rassegna carlofortina, in programma dal 30 maggio al 2 giugno prossimi sull'isola di San Pietro, edizione che quest'anno avrà anche una preview con Aspettando il Girotonno, dal 23 al 29 maggio. Lanciati dalla trasmissione Amici, The Kolors - Stash Fiordispino alla voce e chitarra, Alex Fiordispino alla batteria e Dario Iaculli al basso - proporranno i brani che sono diventati i tormentoni delle ultime estati: da Tu con chi fai l'amore, presentato a Sanremo, ad Italodisco, che ha conquistato il pubblico di tutta Europa, fino alle ultime hit come Un ragazzo una ragazza e Karma. La band, che nella sua carriera ha conquistato ben 24 dischi di platino, trasformerà il palco allestito sul corso Battellieri in un grande festa sotto le stelle.

Domenica 1 giugno si balla invece con Marvin & Andrea Prezioso, che trasformeranno Carloforte in una discoteca a cielo aperto. Il gruppo, molto richiesto dai migliori club & festival internazionali, darà vita ad un dj-set esplosivo che tufferà il pubblico nei mitici anni Duemila. Marvin & Andrea Prezioso hanno fatto ballare intere generazioni con hit leggendarie della migliore dance italiana. Dai primi successi come Tell me why e Let me stay, fino all'iconica Voglio vederti danzare e Rock the discotek.

(Unioneonline/v.f.)

