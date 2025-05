Raramente utilizzata nel jazz, con Marcella Carboni l'arpa nella versione elettroacustica diventa invece strumento ideale per i paesaggi sonori ispirati alla Sardegna. Due date per "Isculta" produzione originale griffata Insulæ Lab - Centro di Produzione Musica. Giovedì alle 19 concerto all’Archivio Mario Cervo di via Grazia Deledda 26 a Olbia; sabato alle 18 la location sarà la Pinacoteca Nazionale di piazza Santa Caterina a Sassari.

Marcella Carboni sarà accompagnata accompagnata dalla potenza del contrabbasso di Paolino Dalla Porta per la platea gallurese e in trio per quella sassarese, con la batteria di Stefano Bagnoli a sommarsi armonica all’insieme.

Isculta, ascolta. “Mettiamoci in ascolto”. Un invito rivolto da Marcella Carboni al pubblico e ai musicisti sul palco. Suoni a cui connettersi musicalmente, da cui lasciarsi ispirare e qualche volta sovrastare: il suono è appunto al centro di questo concerto. L’arpa elettroacustica, insieme al contrabbasso di Paolino Dalla Porta e alla batteria di Stefano Bagnoli, sarà colonna sonora dell’immaginazione di ascoltatori e ascoltatrici. Immaginazione alimentata dagli impulsi e dalla sensazioni.

Arpa, contrabbasso e batteria dialogano tra loro immersi in una dimensione Sardegna fatta di vento, risacca, feste paesane, campane, riti popolari, respiri e riverberi che appartengono da sempre alle memorie isolane.

