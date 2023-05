La musica e la solidarietà che si intrecciano, in una serata al Conservatorio di Cagliari che spazierà da Liszt e Françaix a Bob Dylan, John Denver e John Lennon, con un concerto per tutti i bambini. L’idea di “Arie di primavera” è quella di contribuire all’acquisto di un’ambulanza pediatrica per l’Ospedale Brotzu: la cifra da raggiungere è di 75600 euro, il grande progetto dell’associazione “Il sogno di Giulia Zedda Odv”, nata dal desiderio della piccola scomparsa nel 2018, per raccogliere e donare gratuitamente abbigliamento accessori, attrezzature libri e giochi per i giovanissimi in difficoltà economiche.

«Questo concerto», spiegano i rappresentanti dell’associazione, «ha un valore molto importante per la città di Cagliari e per tutta la regione Sardegna, perché serve a donare un mezzo colorato, accogliente e accessoriato destinato ai bambini che più ne hanno bisogno».

L’evento è in programma per il prossimo 6 maggio, alle 19 all’Auditorium in via Palestrina, e vedrà esibirsi diversi artisti del Coro del Teatro Lirico di Cagliari: ci sarà la soprano Beatrice Murtas, il tenore Giampaolo Ledda, ma anche la contralto Caterina D’Angelo e il basso Alessandro Frabotta, con l’accompagnamento di Francesca Pittau al pianoforte. Con loro, oltre a giovani strumentisti allievi del Conservatorio, il Coro di Voci bianche e Giovani Cantori dell'ente musicale cagliaritano diretto dal maestro Francesco Marceddu, con l'accompagnamento al pianoforte di Christian Cassinelli.

