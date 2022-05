Inaugurata con il tutto esaurito di Angelo Duro e il suo spettacolo "Da vivo", la rassegna di comicità "Due risate. Anzi tre", proposta a Cagliari dalla cooperativa FPJ - Forma e Poesia nel Jazz diretta da Nicola Spiga -, entra nel vivo e propone a maggio i suoi due appuntamenti più attesi.

Nel primo, "Finché social non ci separi", in scena all'Auditorium del Conservatorio domani, lunedì 16, alle 21, Katia Follesa e Angelo Pisani, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all'ironia che smorza i toni di ciò che ci si dice senza sminuire l'importanza.

Tutto parte da una lista dei difetti: lei scrive quelli di lui e lui fa altrettanto con quelli di lei. La lista viene mostrata al pubblico che sarà chiamato a dire la sua attraverso il meccanismo dei bigliettini anonimi e dei social. Ne viene fuori così un percorso comico nella convivenza tra l'uomo e la donna per sottolineare che la bellezza sta proprio nella diversità dei due emisferi a confronto.

Katia Follesa debuttò in coppia con Valeria Graci nel 2004 a Zelig Circus e forte del successo televisivo arrivò per la prima volta nell'Isola al Teatro Tonio Dei di Lanusei per un fortunato spettacolo inserito nella stagione artistica ogliastrina con altre grandi protagoniste della comicità al femminile proposte come nuovi talenti: era il 2006 e in quell'anno si esibirono anche Teresa Mannino e Geppi Cucciari anche loro agli esordi. Fu un exploit insperato e da lì la bravissima attrice di origine sarda (il padre era un grande chef nato nell'Isola e trapiantato nel Nord Italia) ha spiccato il volo per una carriera straordinaria tra tv, cinema e teatro.

Oggi è una delle attrici più amate dal pubblico ed è seguitissima sui social dove può contare su oltre un milione e 200.000 followers.

Terzo e ultimo atto della rassegna con lo spettacolo "10 anni di minchiate" del duo PanPer in programma giovedì 26 maggio alle 21 presso il Teatro Si 'e Boi di Selargius.

Lo spettacolo di Andrea Pisani e Luca Peracino si presenta non tanto come un'antologia dei loro migliori pezzi proposti in due lustri di attività, ma come un vero e proprio raccoglitore di tutto quello che il duo ha creato dai suoi esordi a oggi.

Oltre ai personaggi più riusciti del repertorio dei PanPers (Lo Zombie, Mika e Fedez, Sig. Brenton), in questa esilarante pièce ci saranno infatti parodie musicali mai sentite e sketch inediti.

