Maria Giovanna Cherchi protagonista a Cagliari dell’evento dedicato ai cent’anni dell’Aeronautica Militare.

La cantante di Bolotana si esibirà durante il concerto celebrativo della Banda dell’Aeronautica Militare Italiana. Sarà accompagnata e diretta in un omaggio alla Sardegna, inserita dall’Aeronautica tra i luoghi più importanti per celebrare questo importante anniversario.

Nell'ambito delle iniziative realizzate in occasione dei "Cento Anni dell'Aeronautica Militare", con il patrocinio di Comune e Regione, l’appuntamento con “I nostri primi 100 anni nella terra dei centenari” è per venerdì 22 settembre alle ore 21 sulla Terrazza Umberto I del Bastione di Saint Remy a Cagliari.

L'ingresso è libero e gratuito. È però necessario munirsi preventivamente di prenotazione chiamando il numero 070.7050043 (dal lunedì al venerdì 8/13 e 14/16.30), sino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili.

