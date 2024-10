Attrice, cantante e soubrette. Cinema e tanta buona televisione tra varietà e operetta (resta nella memoria la versione per il piccolo schermo dell’intramontabile “Al cavallino bianco”). Una carriera con tante e soddisfazioni quella di Mita Medici ospite giovedì 31 ottobre, alle 20.30, a Cagliari, al Teatro Adriano, in via Sassari 16, della nuova edizione della rassegna Puntodivista Film Festival, il concorso internazionale di cinematografia organizzato dall’associazione culturale Art’In.

L’artista sarà sul palcoscenico insieme a Gavino Murgia, musicista nuorese di fama internazionale per poi dialogare con il giornalista Giacomo Serreli. La serata prevede anche la proiezione del primo gruppo dei cortometraggi finalisti in concorso e le “incursioni corsare” delle attrici e cantanti Manuela Loddo e Rossella Faa, con l’accompagnamento musicale di Marcello Peghin, chitarrista molto apprezzato per i suoi virtuosismi.

Nel percorso di Mita Medici la conduzione di Canzonissima, nel 1973, insieme a Pippo Baudo, sceneggiati televisivi, spettacoli teatrali, cinema. Negli anni Settanta è stata una delle “ragazze del Piper”, la storica discoteca romana che in quel periodo era al centro della cronaca mondana nazionale. Nell'agosto 2023 ha presentato Elena o della passione amorosa, scritto e diretto da Salvo Bitonti.

