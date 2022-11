Uno dei grandi nomi del panorama letterario nazionale approda a Cagliari per un imperdibile doppio appuntamento a cavallo tra narrazione e teatro.

La visione profetica e l’impegno civile di Pier Paolo Pasolini, ma anche il “mistero” ancora irrisolto della sua tragica fine, saranno il fulcro di “PPP / Un Segreto Italiano” di e con Carlo Lucarelli, una produzione della compagnia La Fabbrica Illuminata ed Il Crogiuolo, in cartellone sabato 5 novembre alle 20:30 al Teatro Massimo di Cagliari in occasione del centenario dalla nascita dell’indimenticato intellettuale, poeta e scrittore, nonché drammaturgo e cineasta.

Preludio alla pièce sarà l’attesissimo incontro con il giornalista e scrittore, conduttore di trasmissioni come “Blu Notte” nell’ambito della quarta edizione del festival di promozione della lettura “Legger_ezza 2022”, il progetto del CeDAC e del Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, presieduto da Antonio Cabiddu, che punta i riflettori su testi e autori contemporanei e sulla scrittura come strumento di interpretazione del reale, tra passato, presente e futuro.

Prima dello spettacolo, alle 19, in una conversazione con la giornalista de L’Unione Sarda Maria Francesca Chiappe, la direttrice artistica Valeria Ciabattoni ha voluto la presentazione del romanzo-inchiesta omonimo, best seller della Rizzoli, scritto dal celebre scrittore e volto noto della tv nel 2015, un lavoro straordinario in cui la ricerca della verità su un efferato delitto si intreccia alle vicende tormentate dell’Italia del secondo dopoguerra, tra l’entusiasmo e le illusioni del boom economico e la stagione degli anni di piombo.

Dopo il libro la messa in scena nella sala grande: una narrazione avvincente, un itinerario nella memoria sul filo delle emozioni dove la voce narrante di Carlo Lucarelli si intreccia alle note, con una antologia di canzoni d’autore firmate da artisti come Francesco De Gregori e Claudio Lolli, interpretate da Elena Pau e Alessandro Nidi accanto alle ballad di Giovanna Marini.

Un ammaliante ritratto d’artista che si tinge dei colori del giallo e del noir: un viaggio a ritroso nel tempo per ritrovare Pier Paolo Pasolini e riscoprire l’immenso patrimonio delle sue opere letterarie e cinematografiche e la forza rivoluzionaria del suo pensiero e della sua arte.

