Arriva in Sardegna, per la prima volta, il musical West Side Story, capolavoro di Leonard Bernstein.

Il debutto, al Teatro Lirico di Cagliari, è previsto per giovedì 15 dicembre alle 20.30 (turno A). Si tratta del settimo e ultimo appuntamento della Stagione lirica e di balletto 2022 e andrà in scena per dieci rappresentazioni, di cui tre fuori abbonamento.

West Side Story, composto tra il 1953 e il 1956 dal geniale artista americano, è stato eseguito per la prima volta il 19 agosto 1957 al National Theatre di Washington con enorme successo di pubblico e critica. Il soggetto è una “attualizzazione” dell’altrettanto celebre Romeo e Giulietta di Shakespeare: si racconta la rivalità tra due bande di giovani nella New York degli anni Cinquanta del secolo scorso e dell’amore tra Tony e Maria, in un’atmosfera di intolleranza e di odio razziale che, fra danze sfrenate e con la complicità di una sofisticata colonna sonora, sfocia in una tragedia finale che sancisce la pace e l’amicizia fra le due bande.

Un'altra immagine dal musical West Side Story (foto ufficio stampa)

L’allestimento scenico proposto a Cagliari proviene da tre grandi istituzioni musicali statunitensi: la Lyric Opera of Chicago, la Houston Grand Opera e il Glimmerglass Festival. La regia e le coreografie, tratte dalla produzione originale del 1957, sono di Jerome Robbins, mentre la produzione originale è dell’italo-americana Francesca Zambello che ritorna a Cagliari dopo il grande successo, nel 2017, della Ciociara di Marco Tutino.

La compagnia di canto arriva dagli Stati Uniti. Fra gli interpreti principali: Andres Acosta (Tony), Teresa Castillo (Maria), Amanda Castro (Anita), Brett Thiele (Riff), Waldemar Quiñones-Villanueva (Bernardo).

A dirigere l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari è James Lowe. L’opera, della durata complessiva di 2 ore e 30 minuti circa compreso l’intervallo, viene rappresentata in lingua originale ma eseguita con l’ausilio dei sopratitoli in italiano.

West Side Story viene replicato: venerdì 16 dicembre alle 20.30 (turno E), sabato 17 dicembre alle 19 (turno G); domenica 18 dicembre alle 17 (turno D); martedì 20 dicembre alle 15.30 (fuori abbonamento); martedì 20 dicembre alle 21 (turno F); mercoledì 22 dicembre alle 20.30 (turno B); giovedì 22 dicembre alle 19 (fuori abbonamento); venerdì 23 dicembre alle 15.30 (fuori abbonamento); venerdì 23 dicembre alle 21 (turno C).

