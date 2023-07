Cagliari si prepara per il debutto al Teatro Lirico di Cagliari del direttore Ryan McAdams (St. Louis/Missouri, 1982).

Il musicista poliedrico dal curriculum internazionale guiderà l’Orchestra e il Coro venerdì 14 luglio alle 20.30 (turno A) e sabato 15 alle 19 (turno B). Ad attendere il pubblico un programma interamente dedicato alla musica inglese, con l’esecuzione di Sea Pictures per contralto e orchestra op. 37 di Edward Elgar; These Things Shall Be per tenore, coro e orchestra di John Ireland; Enigma Variations op. 36 di Edward Elgar.

L’appuntamento è l’undicesimo della Stagione concertistica 2023. Le due voci soliste della prima parte della serata sono: Olesya Petrova (contralto) e Oscar Piras (tenore). Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 40 minuti circa, compreso l’intervallo.

