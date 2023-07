Un grande concerto per chiudere in bellezza la quinta edizione del Clarinet day, la manifestazione che mira ad unire clarinettisti di ogni età, professionisti ed amatori, provenienti da ogni angolo della Sardegna.

L’appuntamento è per domenica 9 luglio alle 18 all'Auditorium del Conservatorio "G.P. da Palestrina" di Cagliari, in piazza Porrino 1, per una serata all’insegna della condivisione e della passione per la musica. Ad esibirsi, come da tradizione, sarà la grande Orchestra di clarinetti creata dall'unione delle forze di tutti i partecipanti. Nel corso della giornata, la ditta Buffet Crampon di Parigi allestirà una esposizione di clarinetti da studio e professionali. Sarà inoltre possibile visitare la fabbrica grazie alla realtà virtuale.

L’ingresso all’evento è libero. L’iniziativa si inserisce nel progetto artistico-didattico proposto dai docenti di clarinetto dell'Ente musicale cagliaritano per favorire il dialogo tra il Conservatorio e le varie Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (SMIM), Licei Musicali ed altre realtà musicali presenti nel territorio regionale. Grazie a questa sinergia importante nei mesi scorsi è andata in scena la terza edizione del Concorso di Clarinetto.

Per i referenti del progetto – i docenti Egidio Fabi, Renzo Marrocu, Enrico Silvestri e Flavio Zanon – l'obiettivo è quello di «avvicinare i giovani alla musica non solo per indirizzarli ad una professione futura, ma anche per aiutarli nella loro crescita culturale. In questo senso la musica ha un ruolo fondamentale riconosciuto in tutto il mondo, sebbene in Italia ci sia ancora molto da fare».

