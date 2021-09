Sarà il suggestivo scenario del parco della Basilica di San Saturnino a Cagliari ad ospitare la chiusura della 24esima edizione di "Forma e Poesia nel Jazz", il Festival diretto da Nicola Spiga che ogni anno propone grandi nomi del panorama nazionale e internazionale unitamente a nuove proposte e ai giovani talenti della scena musicale isolana.

Per chiudere in bellezza un cartellone straordinario, che è partito con l'anteprima d'eccezione di Musica Nuda con ospite Frida Bollani, tre appuntamenti in successione concatenata.

Si apre alle 18.30 con il solo del pianista Guido Coraddu, impegnato in un percorso in note lungo i brani di alcuni dei più importanti jazzisti sardi. Il concerto, ad ingresso gratuito, è inserito nelle Giornate Europee del Patrimonio ed è preceduto da un'introduzione storica alla basilica di San Saturnino a cura di Alessandro Sitzia.

A seguire i set conclusivi del festival.

Alle 20, la cantante Daniela Pes e il pianista e compositore Mario Ganau proporranno al pubblico il loro ultimo progetto "Between Moons", mentre un'ora più tardi salirà sul palco uno degli ospiti di punta della rassegna: il pianista Antonio Faraò, in trio con Mauro Battisti al contrabbasso e Max Furian alla batteria.

Tutti i concerti si terranno nel rispetto delle regole attualmente in vigore con posti distanziati e prenotazione gratuita obbligatoria. L'accesso è consentito ai soli possessori del green pass.

