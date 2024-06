Brutto incidente per Lucio Presta.

L’agente dei vip (tra cui fino a poco tempo fa Amadeus) e marito di Paola Perego, si è ribaltato con il trattore in uno dei suoi terreni della Sabina, nel Lazio. Il mezzo gli è finito addosso ma Presta si è scansato e si è salvato per miracolo.

Ne scrive Novella 2000: «Quattrocentocinquanta chili di trattore addosso, si è fratturato le costole, ha una spalla messa malaccio, ma per pura fortuna niente di più - si legge sulla rivista - perché nell’incidente è riuscito a mettersi su un fianco, proteggendo gli organi vitali dall’impatto con il mezzo agricolo. Presta è stato immediatamente ricoverato ed è stato operato. Ora è in via di guarigione, ma la convalescenza sarà lunga».

Presta e Perego non potranno partecipare così al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, in programma il prossimo 6 luglio e alla festa pre-nozze del 26 giugno, che si terrà a Milano.

«Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco, mi sarei schiacciato gli organi interni», ha confessato Presta a Novella 2000.

