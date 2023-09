Brad Pitt e Mauro Corona fianco a fianco sulle Dolomiti.

Proprio così: l’attore americano, che in questi giorni è in Italia (secondo voci non confermate per realizzare un film), ha incontrato lo scrittore-scalatore di Erto al lago di Misurina, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.

«Con Brad Pitt a Misurina», scrive Corona postando la foto su Facebook.

Pitt è atterrato lunedì con un volo privato all'aeroporto di Bolzano e sta trascorrendo alcuni giorni tra Merano e le Dolomiti.

Non è chiaro se l’incontro sia casuale oppure se Corona stia guidando Pitt magari alla ricerca di un set. L’unico indizio sembra essere dato dalla passione della star di Hollywood alla storia di Ötzi, la mummia del Similaun rinvenuta il 19 settembre 1991 in Trentino-Alto Adige, in prossimità del confine italo-austriaco, ai piedi del ghiacciaio.

Pitt, che a quanto si sa ha sempre voluto fare un film sul reperto e sul suo ritrovamento, si è tatuato la mummia sull’avambraccio sinistro.

