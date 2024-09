“Road of Dream”: la strada del sogno parte dalla Sardegna e arriva negli Usa, la terra che ha espresso molti dei più grandi pugili. Il documentario diretto da Simone Cicalò ha immortalato l'esperienza americana di sei ragazzi sardi accompagnati dall'ex campione dei massimi leggeri Tore Erittu.

I protagonisti sono i fratelli Emanuele e Vincenzo, Filippo, Riccardo, Francesco e Angelo. Il sogno è indossare i guantoni e combattere sui ring più prestigiosi del mondo, come è riuscito a fare il giovane Carlo che è salito sul ring.

Il documentario “Road of Dream”, prodotto da Cicalò e dal Boxing Club Erittu, sarà presentato in anteprima assoluta e riservata venerdì 20 settembre alle 20.30 nel nuovo e innovativo spazio della sede Character messa gentilmente a disposizione da Antonello Fadda in zona industriale Predda Niedda a Sassari.

L’occasione sarà propizia per rivolgere un affezionato pensiero ad Antonio Demontis, prematuramente scomparso, che nel progetto aveva creduto senza alcuna esitazione.

