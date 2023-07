Sono previsti anche concerti sul battello che solca il fiume Temo. Calendario concentrato in dieci giornate, dal 7 al 16 luglio, quello di "Bosa Antica", con 22 appuntamenti che coinvolgeranno un centinaio di musicisti provenienti non solo dalle nazioni europee ma anche da Usa e Corea del Sud.

Il via il 7 luglio al Chiostro del Carmelo dove il festival si chiuderà il 16 col concerto finale dei giovani talenti, attestati, borse di studio e la consegna dell’attesissimo premio “Bosa Antica” ad una personalità distintasi nel quadro della musica e della Cultura.

Fra i Maestri protagonisti delle masterclass, il violinista Ivan Rabaglia (Trio di Parma e docente all’Accademia di Santa Cecilia), la violinista polacca Agnieszka Marucha (professore dell’Università F.Chopin di Varsavia), il flautista Riccardo Ghiani (primo flauto dell’Orchestra della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari), il pianista cagliaritano Giulio Biddau attualmente impegnato in un dottorato a Vienna, il violinista Michelangelo Lentini (“Solisti Veneti” e spalla dell’ orchestra dell’Ente Lirico Marialisa de Carolis), la giovane violoncellista Matilda Colliard unica ad incidere su CD l’integrale delle Suites per violoncello solo di Bach e la soprano Elisabetta Scano che oltre ad una brillante carriera personale ha formato alcune delle più importanti voci del panorama Lirico attuale come quella del tenore Francesco Demuro. Da sottolineare la preziosa presenza del baritono tedesco Andrè Morsh, del pianista Giulio Biddau e del grande studioso e formatore di canto gregoriano professor Giacomo Baroffio, particolarmente attesa la sua masterclass.

L'evento organizzato dall’Associazione culturale InterArtes, col patrocinio del Comune di Bosa, della Regione Sardegna e della Fondazione Sardegna è stato presentato questa mattina.

© Riproduzione riservata