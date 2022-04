Stefano Corti tradisce Bianca Atzei con un uomo. Ma è tutto uno scherzo escogitato dalle Iene, e la cantante di origini sarde ci casca con tutte le scarpe.

“Bianca – spiega Corti all’inizio del servizio – non tollera il tradimento. Che sia uomo o che sia donna, se dovesse trovarmi a letto con qualcuno impazzirebbe. Poi, sono tre anni che mi ripete che secondo lei mi piacciono anche gli uomini...”.

Tutto comincia a casa di mamma Gemma che, complice del programma, comincia a insinuare qualche dubbio nella testa della cantante. Racconta di aver visto Corti in auto con un uomo “in atteggiamenti molto affettuosi”.

Lei inizialmente ride e non si dice convinta: “Mamma, magari hai sbagliato tu. Non ci vedi bene...”. Pian piano però inizia a crederci: “Gli dico sempre che secondo me gli piacciono gli uomini. Se è così, deve dirmelo. E’ uno str***o. Forse verso i 40 anni impazziscono...”.

A quel punto, da sola col fidanzato, inizia a indagare. Ma uno strano referto medico la lascia ancora di più interdetta, soprattutto per le accampate scuse su presunti servizi delle Iene. “Ora lo pedinerò”, rivela Bianca a un amico.

Ma non le servirà: Corti si fa trovare a casa sua in atteggiamenti espliciti col presunto amante Alex, confessandole finalmente di avere una relazione con lui e che non sapeva come dirglielo. “Non ti voglio più vedere, vattene”, dice lei scoppiando a piangere e scappando via. Ma arriva il lieto fine, era tutto uno scherzo: “Avere un fidanzato Iena è la cosa più brutta del mondo”, riesce a biascicare, ancora scioccata dal finto tradimento.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata